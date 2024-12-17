Москва, 17 декабря, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Самокат, в котором находилось взрывное устройство, ставшее причиной гибели начальника войск РХБЗ генерала Игоря Кириллова и его помощника, по-прежнему находится на месте ЧП. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости».

соцсети

Отмечается, что специалисты уже приступили к осмотру средства передвижения. На месте инцидента работают следователи, криминалисты и оперативные службы, проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств.

Как передавало ИА Регнум, рано утром у подъезда ЖК «Среда» на Рязанском проспекте на юго-востоке Москвы прогремел взрыв. По данным правоохранительных органов, бомба была заложена в электросамокате, оставленном возле дома. Мощность взрывного устройства составила примерно 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

Главное следственное управление СК по Москве возбудило уголовное дело по факту взрыва. Расследование ведётся по трём статьям УК РФ — об убийстве, террористическом акте и незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв считает, что к убийству генерал-лейтенанта причастна СБУ. 16 декабря за день до гибели генерал-лейтенанта СБУ сообщила об уголовном разбирательстве в отношении него. В украинском ведомстве утверждают, что Кириллов якобы отдавал приказы применять химические боеприпасы против ВСУ. Отмечается, что СБУ предъявила обвинения для усиления пропагандистского эффекта.