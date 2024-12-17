Москва, 17 декабря, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Бывший замминистра обороны Тимур Иванов распределял деньги, полученные преступным путём, на счета членов семьи и знакомых. Об этом 17 декабря сообщило «РИА Новости» со ссылкой на соответствующие документы.

TASS /EPA/MAXIM SHIPENKOV

В материалах отмечается, что Иванов переоформлял имущество на близких, чтобы скрыть участие в коррупционных схемах.

«Комплексом следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий установлено, что денежные средства, добытые преступным путём, Иванов распределял среди своих близких родственников и доверенных лиц, в том числе на расчётные счета своего отца, матери, бывшей супруги и матери его малолетней дочери», — сообщается в документах.

Как сообщало ИА Регнум, Иванова задержали 23 апреля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Следствие считает, что бывший чиновник вступил в преступный сговор с третьими лицами с целью получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны.

По решению суда Иванов пробудет под стражей до 23 декабря. Он не признаёт вину. Его счета арестованы в рамках обеспечительных мер. Также арестованы счета членов его семьи. 24 сентября стало известно, что по делу экс-замминистра наложен арест на имущество на сумму 82,5 млн рублей.

Следствие также обвиняет его в организации двух случаев растраты и отмывании денег банка «Интеркоммерц». Отмечается, что Иванов создал преступную группу из числа банкиров, которые вывели из банка более 3,9 млрд рублей, ему также вменяется растрата более 205 млн рублей при осуществлении сделок с паромами для Керченской переправы.