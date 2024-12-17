Москва, 17 декабря, 2024, 11:36 — ИА Регнум. Робот-сапёр, который обследовал место гибели начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, не обнаружил других взрывных устройств. Об этом сообщил журналистам 17 декабря представитель экстренных служб Москвы.

РИА Новости/Максим Блинов

«Робот-сапёр завершил обследование места взрыва на Рязанском проспекте, другие взрывные устройства не обнаружены», — уточнил собеседник, слова которого приводит «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, рано утром у подъезда ЖК «Среда» на Рязанском проспекте на юго-востоке Москвы прогремел взрыв. В результате подрыва взрывного устройства погибли Игорь Кириллов и его помощник.

По данным правоохранительных органов, бомба была заложена в электросамокате, оставленном возле дома. Мощность взрывного устройства составила примерно 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

СК РФ возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 105, 205 и 222 УК РФ (убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия и боеприпасов).

Кириллов не раз выступал с заявлениями по поводу работы зарубежных биолабораторий и их возможной связи с распространением инфекционных заболеваний. В 2022 году генерал отмечал, что более 50 биолабораторий, модернизированных за счёт Пентагона, размещены в непосредственной близости от российских границ.

В декабре 2023 года Кириллов проинформировал, что США проводили на территории Украины работы с компонентами биологического оружия, а также исследовали возбудителей особо опасных инфекций. В январе 2024 года начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ заявил о необходимости проведения международного расследования по поводу биологических исследований США двойного назначения и связанных с ними глобальных рисков.