Москва, 17 декабря, 2024, 12:00 — ИА Регнум. В Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) радиологии Минздрава РФ начался набор участников клинических испытаний первой российской вакцины от рака «ЭнтероМикс». Об этом 17 декабря сообщил главный внештатный онколог Министерства здравоохранения России Андрей Каприн.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Он уточнил, что к участию в первой фазе исследования приглашаются пациенты с гистологически подтвержденными солидными опухолями, такими как лимфомы, лейкозы и миелома.

«Важно, что для участия отбираются только пациенты, которые ранее получали противоопухолевое лечение и исчерпали все доступные линии и методы терапии», ― написал Каприн в Telegram-канале.

Возрастной диапазон участников — от 18 до 75 лет. При этом общее состояние пациента должно позволять проводить дополнительное лечение.

Как передавало ИА Регнум, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург 12 октября рассказал, что в рамках клинических исследований запланирована вакцинация новым препаратом от рака пациентов с меланомой и мелкоклеточным раком лёгких. В Казани Институт фундаментальной медицины и биологии проводит исследования на других моделях, в частности на мелкоклеточном раке лёгких, от которого в мире умирает порядка 1,3 млн человек в год.

В середине октября стало известно, что создаваемая в РФ вакцина от рака способна подавлять развитие опухоли. Помимо этого, она, возможно, подавляет способность метастазирования опухоли.

25 ноября президент России Владимир Путин назвал прорывом внедрение отечественной вакцины против рака. В ходе встречи с главой государства глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова отметила, что на перепроверку каждого компонента этого препарата в отдельности и их комплекса уйдёт ещё порядка одного года.

Каприн 14 декабря сообщил, что исследование вакцины будет проводиться на базе НМИЦ радиологии Минздрава и направлено на изучение безопасности, переносимости, фармакокинетики препарата, созданного на основе энтеровирусов. По его словам, российская вакцина против рака на мРНК-платформе государству обойдётся примерно в 300 тыс. рублей за штуку, но для пациентов должна быть бесплатной.