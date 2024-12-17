Чита, 17 декабря, 2024, 11:37 — ИА Регнум. Мужчина скончался в самолёте авиакомпании «Уральские авиалинии», летевшем рейсом из Москвы в Читу. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«На рейсе U693 скончался пассажир мужчина», — говорится в информации.

Сообщается также о работе правоохранительных органов на месте происшествия. Обратный вылет был задержан примерно на четыре часа, добавили в авиакомпании.

Как сообщало ИА Регнум, 11 декабря в американском штате Техас легкомоторный самолёт рухнул на оживлённую трассу и придавил несколько автомобилей. В результате пострадали четыре человека, одному из них потребовалась госпитализация.

26 ноября произошёл пожар в самолёте Sukhoi Superjet 100-95LR компании «Азимут» в турецкой Анталье. Причиной стала утечка топлива в результате деформации бака. По словам одной из пассажирок, в салоне почувствовали резкий удар, после чего отключилось электричество. Никто не пострадал.