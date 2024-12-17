Пекин, 17 декабря, 2024, 11:11 — ИА Регнум. В Китае привели в исполнение смертный приговор, вынесенный секретарю рабочего комитета Коммунистической партии Китая в зоне экономического и технологического освоения города Хух-Хото Ли Цзяньпину. Об этом 17 декабря сообщило Центральное телевидение КНР (CCTV).

Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Утром 17 декабря 2024 года народный суд средней ступени округа Хинган автономного района Внутренняя Монголия осуществил казнь Ли Цзяньпина в соответствии с законом», — говорится в сообщении.

Суд приговорил чиновника к смертной казни в сентября 2022 году. Ли Цзяньпин подал апелляцию, но суд второй инстанции отклонил её и оставил приговор без изменений. Окончательное решение о высшей мере наказания принял Верховный народный суд.

Следствие установило, что чиновник, используя своё служебное положение, незаконно присвоил более 1,43 млрд юаней (более $199 млн). Также он получил от других лиц в виде взяток 577 млн юаней (более $80 млн) и использовал не по назначению более 1,05 млрд юаней (более $146 млн). Кроме того, Ли Цзяньпина уличили в попустительстве противозаконной и преступной деятельности.

Всё личное имущество казнённого конфисковали, перед смертью ему позволили встретиться с родственниками.

Как сообщало ИА Регнум, 26 ноября в Китае к смертной казни за коррупцию приговорили бывшего председателя правления и секретаря партийного комитета одного из крупнейших банков мира Bank of China Лю Ляньгэ. Исполнение приговора отсрочили на два года. Экс-чиновника также лишили всех политических прав. Всё его личное имущество будет конфисковано.

Экс-зампредседателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) провинции Гуандун Чэнь Цзисина также приговорили к смертной казни за взяточничество. По версии следствия, с 2003 по 2020 год он неоднократно разрешал споры и передавал землю по договорённости, за что получал деньги. Таким образом, ему передали взяток более чем на 278 млн юаней (примерно $38 млн).

Как сообщало ИА Регнум 26 октября, в Китае в результате проведения масштабных мероприятий по борьбе с коррупцией было наказано 589 тыс. человек. Было возбуждено 642 тыс. дел, среди которых дела в отношении 58 сотрудников провинциального и министерского уровня, 3263 сотрудника департаментов и бюро.