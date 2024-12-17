Чиновника в Китае казнили за незаконное присвоение сотен миллионов долларов
В Китае казнили чиновника за незаконное присвоение и взятки почти на $426 млн
Пекин, 17 декабря, 2024, 11:11 — ИА Регнум. В Китае привели в исполнение смертный приговор, вынесенный секретарю рабочего комитета Коммунистической партии Китая в зоне экономического и технологического освоения города Хух-Хото Ли Цзяньпину. Об этом 17 декабря сообщило Центральное телевидение КНР (CCTV).
«Утром 17 декабря 2024 года народный суд средней ступени округа Хинган автономного района Внутренняя Монголия осуществил казнь Ли Цзяньпина в соответствии с законом», — говорится в сообщении.
Суд приговорил чиновника к смертной казни в сентября 2022 году. Ли Цзяньпин подал апелляцию, но суд второй инстанции отклонил её и оставил приговор без изменений. Окончательное решение о высшей мере наказания принял Верховный народный суд.
Следствие установило, что чиновник, используя своё служебное положение, незаконно присвоил более 1,43 млрд юаней (более $199 млн). Также он получил от других лиц в виде взяток 577 млн юаней (более $80 млн) и использовал не по назначению более 1,05 млрд юаней (более $146 млн). Кроме того, Ли Цзяньпина уличили в попустительстве противозаконной и преступной деятельности.
Всё личное имущество казнённого конфисковали, перед смертью ему позволили встретиться с родственниками.
Как сообщало ИА Регнум, 26 ноября в Китае к смертной казни за коррупцию приговорили бывшего председателя правления и секретаря партийного комитета одного из крупнейших банков мира Bank of China Лю Ляньгэ. Исполнение приговора отсрочили на два года. Экс-чиновника также лишили всех политических прав. Всё его личное имущество будет конфисковано.
Экс-зампредседателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) провинции Гуандун Чэнь Цзисина также приговорили к смертной казни за взяточничество. По версии следствия, с 2003 по 2020 год он неоднократно разрешал споры и передавал землю по договорённости, за что получал деньги. Таким образом, ему передали взяток более чем на 278 млн юаней (примерно $38 млн).
Как сообщало ИА Регнум 26 октября, в Китае в результате проведения масштабных мероприятий по борьбе с коррупцией было наказано 589 тыс. человек. Было возбуждено 642 тыс. дел, среди которых дела в отношении 58 сотрудников провинциального и министерского уровня, 3263 сотрудника департаментов и бюро.