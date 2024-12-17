Курск, 17 декабря, 2024, 11:05 — ИА Регнум. Украинское командование приказало своим подразделениям, укомплектованным бывшими заключёнными, расстреливать мирных жителей Курской области. Об этом рассказал журналистам попавший в плен военнослужащий ВСУ Дмитрий Вербицкий.

Иван Шилов ИА Регнум

«Приказ командира был… Мирное население, если оно попадётся, особо не церемониться, при необходимости — расстреливать…» — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Фамилию командира, который отдал этот приказ, пленный называть не стал. Кроме того, по словам Вербицкого, подразделения из бывших осуждённых также искали ценные вещи или продукты и занимались мародерством.

Пленный добавил, что группу заключённых, в которой он был, ВСУ привезли в Курскую область на двух автобусах. Это подразделение насчитывало около 50 человек.

Как сообщало ИА Регнум, в конце августа замкомандира батальона девятого мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с позывным Кадет рассказал, как в районе Малой Локни в Курской области украинские военные расстреляли в спину троих детей, которым было от 10 до 12 лет. Он подчеркнул, что представители ВСУ действовали намеренно и цинично.

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник указал на то, что украинские военные, как в тире, расстреливали машины мирных жителей в Курской области, в том числе из бронетранспортёров.

В начале октября командир мотострелкового батальона 44-го армейского корпуса Вооружённых сил РФ с позывным Горизонт отметил, что российские военнослужащие в Курской области несколько раз становились свидетелями того, как военные ВСУ расстреливали мирных жителей, пытавшихся эвакуироваться в сторону российских позиций. Он подчеркнул, что в таких случаях бойцы ВС России шли в атаку, чтобы уничтожить тех, кто стрелял в гражданских лиц.

Жители Суджанского района Курской области также подтверждали, что бойцы и иностранные наёмники ВСУ расстреливали в регионе молодых людей и детей. Беженцы уточняли, что односельчане советовали им не прятаться в подвалах.