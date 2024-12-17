Москва, 17 декабря, 2024, 11:09 — ИА Регнум. Московские таксисты за десять месяцев 2024 года совершили почти вдвое больше нарушений в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В материале указано, что число нарушений выросло на 77,5% и составило 6,5 тыс. При этом больше половины нарушений связаны с нарушением профессиональных и квалификационных требований к таксистам, среди которых отсутствие водительского удостоверения нужной категории и медицинского осмотра перед рейсом, несоответствие транспортного средства требованиям безопасности, недостаточный стаж вождения и прочие. Инспекторы МАДИ также фиксируют отсутствие обязательной информации в салоне автомобиля, оранжевого опознавательного фонаря на крыше и «шашечек» на кузове.

В исследовании связывают подобный рост числа нарушений с ужесточением проверок МАДИ после вступления в силу закона «О такси» в сентябре 2023 года. Возможной причиной мог стать и общий рост количества водителей такси в столице в связи с высоким спросом и щедрой оплатой труда. В МАДИ также допускают, что число выявленных нарушений могло вырасти и за счёт жалоб пассажиров, которые из-за роста цен на услугу стали обращать больше внимания на качество её оказания.

Как передавало ИА Регнум, в октябре председатель движения «Форум такси» Олег Амосов предупредил россиян о грядущем повышении цен на поездки в такси. По мнению Амосова, до Нового года цены на такси вырастут ещё на 15%, и это не предел. Эксперт связал изменения цен с подорожанием самих автомобилей, а также с дефицитом водителей, новыми требованиями закона о такси и введением страховок ОСГОП.

В июле Минтруд выступил с предложением запретить мигрантам работать таксистами и курьерами без получения необходимых для этого документов. Планируется, что нормы вступят в силу 1 марта 2025 года.