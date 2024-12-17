Нижний Новгород, 17 декабря, 2024, 10:34 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов в Нижегородской области задержали мужчину, подозреваемого в попытке подрыва зданий одного из промышленных предприятий. Об этом сообщили 17 декабря в региональном управлении ФСБ России.

Иван Шилов ИА Регнум

Задержанный проживает в Нижегородской области. По данным правоохранительных органов, он сотрудничал с украинской спецслужбой.

«В ходе контакта с представителем иностранной спецслужбы инициативно предложил осуществить подрыв зданий, сооружений и оборудования одного из промышленных предприятий Нижнего Новгорода, выпускающего продукцию военного назначения в интересах Министерства обороны РФ», — уточнили в ведомстве.

Против него возбудили уголовное дело по статье 275.1 УК РФ (Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством). ФСБ также провела обыск по месту жительства задержанного.

Сотрудники обнаружили и изъяли электронные носители информации. Кроме того, ведомство выясняет другие факты деятельности задержанного и устанавливают его возможных соучастников.

Как сообщало ИА Регнум, 10 декабря ФСБ в Нижнем Новгороде задержала 21-летнего гражданина России и Германии, который занимался подготовкой к совершению теракта на железной дороге по заданию СБУ. Отмечалось, что задержанный является членом молодёжной группировки приверженцев неонацизма.

На допросе он признался, что получил от украинских спецслужб задание отправить под откос грузовой поезд. Он уточнил, что приехал в Россию в 2023 году с целью поменять российский паспорт и познакомился с куратором с Украины через интернет.

10 декабря на заседании под руководством председателя Национального антитеррористического комитета (НАК), директора ФСБ России Александра Бортникова было озвучено, что на территории России с начала 2024 года удалось предотвратить 190 терактов.