Москва, 17 декабря, 2024, 10:24 — ИА Регнум. В приложении Russpass стала доступна игра с дополненной реальностью, посвящённая проекту «Зима в Москве». С её помощью можно изучать новогоднюю столицу вместе с «Мультяшками». Виртуальные балерина, лиса, снеговик, медведь, а также герои «Союзмультфильма» прячутся возле достопримечательностей города. Пользователи ловят их с помощью смартфона, получая за это снежинки и зарабатывая новые уровни. Более 1,3 тысячи человек уже собрали хотя бы одну «Мультяшку».

Пресс-служба Комитета по туризму города Москвы

С момента запуска игры 14 декабря приложение Russpass скачали и обновили почти 50 тысяч человек, а фестивальные площадки проекта «Зима в Москве» и ключевые достопримечательности города посетили уже более 6,3 тысячи раз.

Игра продлится до 28 февраля. За заработанные уровни выдаются специальные коды, которые можно обменять на баллы программы лояльности «Миллион призов».

Проект «Зима в Москве» — главное событие сезона, которое объединит все развлечения столицы с 1 декабря до 28 февраля. Горожан и туристов приглашают вспомнить традиции, согреться чаем с горячими плюшками, покататься на коньках, лыжах и тюбингах, посмотреть ледовые шоу, сделать подарки людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, проявить заботу о тех, кому она необходима. Москвичам и гостям столицы предлагают огромный выбор мероприятий на свежем воздухе и в городских учреждениях культуры и спорта. Атмосфера зимних традиций распространится по всему городу — будет открыто более 1,9 тысячи площадок. В проект органично впишутся крупнейшие фестивали столицы: «Путешествие в Рождество», «Усадьбы Москвы», «Московское чаепитие», «Город света», «Снег и лёд в Москве» и многие другие.