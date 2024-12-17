Москва, 17 декабря, 2024, 10:22 — ИА Регнум. Гибель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова является невосполнимой утратой. Об этом 17 декабря заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв.

Рамиль Ситдиков/Фотохост Конгресса молодых учёных Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов

Он назвал сообщения о смерти Кириллова чудовищной новостью.

«Потрясение. Невосполнимая потеря. Вечная память», ― написал сенатор в Telegram-канале.

Он также выразил уверенность в том, что убийцы генерала будут наказаны.

Косачёв напомнил, что сенаторы тесно взаимодействовали с начальником войск РХБЗ в рамках парламентского расследования деятельности американских биолабораторий на Украине. По его словам, Кириллов оказал комиссии неоценимую профессиональную, экспертную и аналитическую помощь.

Член Совфеда также отметил порядочность, внимательность и стрессоустойчивость генерал-лейтенанта, которую он проявлял в работе.

«Уверен, что он был таким и в своей основной миссии на страже Родины и во благо Отечества», ― добавил сенатор.

Как сообщало ИА Регнум, взрыв бомбы, в результате которого погиб Кириллов и его помощник, прогремел рано утром 17 декабря на Рязанском проспекте. Жильцы многоквартирного дома услышали взрыв, а затем увидели автомобиль и двоих мужчин, лежащих на земле без сознания.

Главное следственное управление СК по Москве возбудило уголовное дело по факту взрыва. Установлено, что взрывное устройство было заложено в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. По предварительным данным, мощность бомбы составила около 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

Кириллову было 54 года. В его послужном списке — должности от командира роты до руководителя отдельной бригады РХБЗ. В 2014 году его назначили начальником Военной академии РХБЗ, а в 2017-м — начальником войск РХБЗ ВС России.

Начальник войск РХБЗ известен своими заявлениями о деятельности зарубежных биолабораторий и их возможной связи с распространением инфекционных заболеваний. За свои трудовые заслуги Кириллов получил звание Героя Труда России и «Золотую Звезду». В списке его наград есть ордена «За заслуги перед Отечеством» второй, третьей и четвёртой степеней, а также «За военные заслуги».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Игорь Кириллов внёс огромный вклад в работу по разоблачению преступлений англосаксов. По её словам, он работал бесстрашно, не прятался за спинами, шёл за Родину и за правду.