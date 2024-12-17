Москва, 17 декабря, 2024, 10:13 — ИА Регнум. В Москве продолжаются многовековые традиции рождественских и новогодних ярмарок. На них посетители могут купить сувениры и украшения, приобщиться к зимним активностям и играм, а также попробовать гастрономические изыски, сообщил москвовед Александр Усольцев.

Пресс-служба Комитета по туризму города Москвы

«В дореволюционной России Рождество — семейный праздник, а Новый год — как раз тот самый праздник, когда принято жечь фейерверки и гулять на полную катушку», — сказал Усольцев агентству городских новостей «Москва». Он отметил, что уже в те времена на городских площадках елки наряжали лентами, различными украшениями.

«В начале XX века купеческие гуляния в Москве были особенно разгульными. Я думаю, все слышали про «Разгульный яр», ресторан «Эрмитаж», ресторан гостиницы «Метрополь», где в начале XX века гуляли купцы», — добавил москвовед. По его словам, съезжались в Москву для гуляний, а также для того, чтобы пожать руки, договориться вперёд о различных поставках. Это было временем, когда можно всех застать и потом не вылавливать по всей России, не ездить отдельно договариваться. Традиция ярмарок продолжалась в советское время.

«Самое главное, что она продолжается в наше время. И отдельно важно, что традиция ярмарки у нас — не только развлечение, но и возможность приобщиться к новой гастрономии, новым активностям, традиционным играм, в которые у нас играли и в XVIII веке, и в XIX веке», — подчеркнул Усольцев.

Он добавил, что традиционно самая большая ярмарка с новогодними сувенирами разворачивалась на Красной площади. «На Болотной площади ярмарка была более продовольственной. А самая большая ярмарка с сувенирами, игрушками, елками традиционно была на Красной площади — как и сейчас она у нас устраивается», — сказал москвовед. По его словам, на Охотном ряду продавались все виды товаров, но больше с уклоном в продовольствие.

После ярмарки стали заменяться торговыми центрами, и первым крупным торговым центром был ГУМ. Он был более народный, чем, например, ЦУМ. В подвале ГУМа был ресторан, но там было мало света — и вида из окон, конечно же, не было. «И тогда персонал придумал революционную вещь — украшать заведение по праздникам. В принципе, это первый ресторан Москвы, который, во-первых, решили украшать по праздникам, во-вторых, который приглашал встречать Рождество или Новый год всей семьей», — отметил Усольцев. Семейное празднование в ресторанах в 1890-х годах было революционной идеей, потому что рестораны воспринимались как место встреч купцов, место, где происходит разгул. Эксперт также рассказал о традициях новогоднего стола.

Так, до революции на новогоднем столе обязательными были мясные блюда, так как заканчивался пост. Часто это могла быть птица — утка, гусь, а также присутствовали фрукты, особенно в богатых семьях. «Оливье и холодец стали популярны в советское время, шампанское — тоже чисто советская история. Оно, конечно, было до революции, но не было особым новогодним напитком», — заключил Усольцев.

Ярмарки в столице в этом году проходят в рамках проекта «Зима в Москве». Горожан и туристов приглашают вспомнить традиции, согреться чаем с горячими плюшками, покататься на коньках, лыжах и тюбингах, посмотреть ледовые шоу, сделать подарки людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, а также проявить заботу о тех, кому она необходима.