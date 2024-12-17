* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Киев, 17 декабря, 2024, 10:10 — ИА Регнум. Методы насильственной мобилизации украинских граждан не оправдывают себя, эту практику необходимо отменить. Такое мнение в интервью одному из украинских телеканалов высказал бывший президент Украины Пётр Порошенко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Анна Марченко/ТАСС Пётр Порошенко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов)

Подобные вещи дискредитируют Вооружённые силы Украины (ВСУ) и самым негативным образом сказываются на имидже власти, уверен политик. Он добавил, что оказавшиеся в результате насильственной мобилизации на передовой украинцы не стремятся воевать и массово покидают воинские части. По его словам, таких случаев уже десятки тысяч.

«Зачем мы бусифицируем людей, которые, приезжая в бригады, становятся на лыжи? В таких условиях мы должны признать, что эта идея дискредитирована, неэффективна. Комбригам просто некем воевать»,— отметил Порошенко в интервью, видеозапись которого опубликовал в Telegram-канале.

По мнению бывшего президента Украины, глава киевского режима Владимир Зеленский должен взять на себя инициативу и двигаться в сторону демобилизации, запретить наступление и определить позицию, которая изменит мотивацию.

Как сообщало ИА Регнум, 10 декабря украинская служба «Би-би-си», ссылаясь на источник в Генштабе ВСУ, заявила, что темпы мобилизации в ряды украинской армии не могут покрыть потери, которые войска несут на фронте. Журналисты обсудили тему снижения возраста мобилизации на Украине. По их информации, средний возраст бойцов в ВСУ сейчас составляет 40 лет.

Многие считают, что снижение призывного возраста Украине не поможет, так как в стране в целом мало молодых мужчин из-за резкого падения темпов рождаемости после 1991 года. Более того, это может привести к ухудшению настроений в обществе.

В Одессе сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкоматов на Украине) используют шипы, чтобы предотвратить побег местных жителей от мобилизации. Металлические шипы устанавливают, чтобы одесситы не смогли на машинах уехать от сотрудников ТЦК.

Также жители Одессы заметили военных, переодетых Санта-Клаусами. Пользователи Сети предположили, что это именно сотрудники ТЦК.

Президент России Владимир Путин в сентябре заявил, что проводимая Киевом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину. Следующим шагом такой политики будет призыв студентов и создание аналога гитлерюгенда, который был в нацистской Германии, считает российский лидер.