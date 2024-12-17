Москва, 17 декабря, 2024, 09:06 — ИА Регнум. Мощность сработавшего на Рязанском проспекте в Москве взрывного устройства, из-за которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России Игорь Кириллов и его помощник, составила около 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Об этом 17 декабря сообщили в экстренных службах российской столицы.

«По предварительной информации, для взрыва на Рязанском проспекте использовалось около 200 граммов тротила», ― отметил в беседе с «РИА Новости» представитель экстренных служб.

Территорию вокруг жилого дома, где произошёл взрыв, оцепили. Здесь работают сапёры. Также на месте взрыва продолжают работу следователи, врачи скорой помощи и сотрудники оперативных служб.

Ранее источник ИА Регнум сообщил о взрыве на Рязанском проспекте. Жильцы многоквартирного дома услышали взрыв, а затем увидели автомобиль и двоих мужчин, лежащих на земле без сознания.

Позже в столичном СК проинформировали о возбуждении уголовного дела по факту взрыва. Установление обстоятельств инцидента контролирует прокуратура.

По данным Следственного комитета, взрывное устройство, которое привели в действие на Рязанском проспекте, было заложено в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома.

Погибший генерал Кириллов 17 декабря должен был провести брифинг Минобороны. 7 октября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ сообщил, что киевский режим готовит провокации, чтобы в дальнейшем обвинить Россию в применении отравляющих веществ в зоне спецоперации. Также он доложил, что российская сторона в августе 2024 года выявила факты скрытного применения Украиной химического оружия под видом дымовых снарядов.

В декабре 2023 года он информировал, что в ходе проведения специальной военной операции Россия получила документы, подтверждающие, что США проводили на территории Украины работы с компонентами биологического оружия, а также осуществляли исследования возбудителей особо опасных инфекций.