Москва, 17 декабря, 2024, 07:41 — ИА Регнум. Регионы России вправе решить, будет ли 28 декабря нерабочим или рабочим днём. Об этом говорится в сообщении Минтруда.

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«Субъекты РФ вправе самостоятельно установить нерабочий день 28 декабря 2024 года», — цитирует «РИА Новости» замминистра труда и социальной защиты Дмитрия Платыгина.

Также работодатели, которые не представляют бюджетные организации, вправе предоставлять дополнительный оплачиваемый отдых 28 декабря работникам с учётом финансовых возможностей.

Как сообщало ИА Регнум, у россиян перед новогодними праздниками будет три выходных дня — 29, 30 и 31 декабря.

Новогодние каникулы в 2025 году продлятся до 8 января. Всего на новогодние праздничные дни в 2025 году придётся 11 дней подряд.

Однако перед выходными будет шестидневная рабочая неделя — с 23 по 28 декабря, где последний рабочий день не будет сокращённым.

Правительство России 4 октября утвердило праздничные и выходных дни в 2025 году. Выходные дни перенесут с субботы 4 января на пятницу 2 мая; с воскресенья 5 января на среду 31 декабря; с воскресенья 23 февраля на четверг 8 мая; с субботы 8 марта на пятницу 13 июня; с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября.

Также нерабочими будут дни 22 и 23 февраля, 8 и 9 марта, с 1 по 4 мая, с 8 по 11 мая, с 12 по 15 июня, со 2 по 4 ноября.