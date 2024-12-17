Нью-Дели, 17 декабря, 2024, 07:20 — ИА Регнум. Индия решила отложить проведение международного тендера на строительство шести подводных лодок для военно-морских сил страны на своих верфях.

Дарья Драй ИА REGNUM Субмарина «Петропавловск-Камчатский» в Петербурге

Объявление победителя тендера было отложено на неопределённый срок из-за жалоб индийских подрядчиков на то, что компании из Германии и Испании не выполняют условия по передаче технологий для строительства подводных лодок. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Агентство отмечает, что срыв «исторической сделки» стал серьёзным ударом для правительства Нарендры Моди, которое стремится получать современное вооружение в рамках программы «Делай в Индии». Неудача западных компаний может способствовать активизации сотрудничества Индии с Россией в области модернизации военно-морского флота, особенно учитывая готовность Москвы удовлетворить ключевое требование Дели о передаче технологий.

Минобороны Индии создало специальную комиссию для расследования ситуации, касающейся немецкого концерна ThyssenKrupp Marine Systems, который работает с индийской судоверфью Mazagon Dock Shipbuilders Limited, и испанской компании Navantia, также участвующей в конкурсе.

Как долго будет проходить расследование и продолжится ли после этого тендер, пока неизвестно. По информации издания, возобновление тендера возможно не раньше чем через год.

Как сообщало ИА Регнум, российская атомная подводная лодка «Лира», произведённая из титана, превзошла все американские субмарины, побив рекорды и нарушив все правила, рассказал американский журнал The National Interest.

В материале отмечается, что работа над титановыми подлодками началась ещё во времена холодной войны, в 70-е годы. Тогда в СССР сумели создать такую субмарину, которая стала самой быстрой для своего времени и могла погружаться на большую глубину.

Генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко заявил, что ВМФ России в 2024 году получит атомные подводные лодки, которые усилят ядерную триаду. В начале года ВМФ получил дизель-электрическую подводную лодку «Кронштадт» проекта 677 («Лада»). Субмарина показала великолепные результаты во время ходовых государственных испытаний. «Кронштадт» зачислили в состав Северного флота.