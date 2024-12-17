Стокгольм, 17 декабря, 2024, 07:09 — ИА Регнум. Власти Швеции готовятся воевать против России от имени Соединённых Штатов. Об этом написало издание Fria Tider.

Eli Duke Могила

Одним из пунктов плана подготовки стало обращение к местным похоронным агентствам с просьбой обеспечить до 500 тыс. мест на кладбищах якобы для «нужд» вооруженных сил.

«Власти планируют сценарий, в котором шведское правительство, возможно, находящееся за границей, решит продолжить войну против России от имени США, даже если это приведёт к большим потерям», — заявили авторы издания.

Начальник ритуальной службы Стокгольма Сванте Борг предсказал, что если конфликт будет таким масштабным, как на Украине, то погибнет много людей, но мест для их захоронения хватит, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, шведское население морально готовят к войне с Россией. Это началось ещё в 2022 году и продолжается сейчас — шведов призывают создавать запасы воды, продуктов и необходимых вещей на случай ядерного конфликта.

Однако при всём том шведы наращивают закупки российского газа.

Координатор гражданской обороны протестантской церкви Швеции Лиза-Гун Бернерштедт подчеркнула, что список дел для подготовки к войне очень длинный. Он включает и подготовку тайников для церковного серебра, и работу крематориев без электричества.