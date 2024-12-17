Лондон, 17 декабря, 2024, 07:10 — ИА Регнум. Наличие запрещённого вещества выявили в результате допинг-теста, взятого у украинского полузащитника лондонского «Челси» Михаила Мудрика. Об этом сообщило издание Tribuna.

Myfuture.com Тест на допинг

Запрещённое вещество обнаружили в пробе «A», которую 23-летний футболист сдал в конце октября. По данным журналистов, в ближайшие дни вскроют допинг-пробу «B».

Мудрик играет за лондонский клуб с 2023 года. Его контракт с «Челси» рассчитан до 2031 года. В текущем сезоне на счету Мудрика в 15 матчах пять голевых передач и три забитых мяча.

Как сообщало ИА Регнум, футболистов сборной Норвегии, ушедших из жизни более 40 лет назад, решили проверить на допинг, рассказал главный тренер национальной команды Столе Сольбаккен. По его словам, допинг-офицеры вызвали на тестирование шестерых игроков, среди которых оказались Эйнар Гундерсен, умерший в 1962 году, и Йорген Юве, ушедший из жизни в 1983-м. Ещё один футболист из списка допинг-офицеров, Оскар Бобб, не был включён в сборную из-за травмы, после которой он восстанавливается до сих пор.

Первая ракетка мира, итальянец Янник Синнер, дважды сдавший положительный допинг-тест, не будет дисквалифицирован. Спортсмен заявил, что запрещённое вещество попало в кровь после контакта с членом команды поддержки. Тот обрабатывал свою рану спреем, являющимся безрецептурным в Италии.