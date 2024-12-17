Москва, 17 декабря, 2024, 06:14 — ИА Регнум. Экономическая целесообразность отдыха в турецких отелях с отменой системы «всё включено» (аll-inclusive) потеряет смысл. Для туриндустрии страны это станет катастрофическим решением, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пустой отель в Турции

«Если предположить, что на законодательном уровне завтра скажут, что all inclusive нельзя, увы, я пока себе не представляю механизмов контроля за непредоставлением этой услуги. Плюс если Турция станет «пионером» по запрету аll-inclusive, то другие страны с радостью это подхватят, и для туриндустрии страны это будет катастрофический шаг. Тогда во многом экономическая целесообразность путешествия именно в Турцию потеряет свой смысл», — пояснил Мурадян «РИА Новости».

Он добавил, что инициатива отказа от системы «всё включено» исходит не от представителей курортной отрасли, а от смежной индустрии, страдающей от экономии туристов на сопутствующих услугах, например, поход в ресторан.

Как сообщало ИА Регнум, обсуждение отмены системы «всё включено» в отелях Турции является элементом маркетинга, потому что подобные заявления приходятся на периоды низкого туристического спроса и это можно расценить как такой плохой пиар, который тоже является пиаром. В ближайшие годы аll-inclusive в Турции не отменят, предположил Мурадян.

Постояльцы отелей с системой «всё включено» рискуют получить ожирение, утверждал президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу. Он отметил, что можно организовать отдых так, что гости будут покидать отель, чтобы поесть в одном из небольших ресторанов, с которыми у гостиницы будет договорённость. Там гостям будет предложен выбор блюд с учётом разных вкусов и финансовых возможностей. Кто-то захочет пиццу с вином, кто-то морепродукты. Попадая в систему «всё включено», постояльцы утром, днём и ночью ходят с подносами, как на промышленном объекте. От этого, по мнению Устаоглу, стоит отказаться, никакой потери ни для кого не будет.

По данным сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», в 2024 году спрос среди россиян на поездки за границу вырос на 38% по сравнению с показателями прошлого года. Заметно увеличилась популярность стран ближнего зарубежья и Азии. По абсолютному числу бронирований лидируют Белоруссия, Турция, Абхазия, Грузия, Узбекистан, Таиланд, Казахстан, Армения, Япония и ОАЭ.