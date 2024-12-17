Сеул, 17 декабря, 2024, 05:47 — ИА Регнум. Южнокорейский МИД заявил о введении Сеулом санкций против ряда физических лиц и организаций из России.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Под рестрикции попали 11 человек и 15 предприятий и организаций.

Как пояснили корейские дипломаты, санкции вводятся из-за их предполагаемой связи с «незаконным военным сотрудничеством» России и КНДР или ракетно-ядерной программой Пхеньяна.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что антироссийские санкции повлияли на Россию, однако по итогам 2023 года экономика страны, реальные доходы населения и инвестиции выросли.

В мае президент РФ Владимир Путин рассказал, что введённые Западом многочисленные антироссийские санкции принесли обратный результат, и экономика РФ растёт. Он уточнил, что оппоненты страны пытались разрушить её изнутри, и против России была развёрнута экономическая агрессия, но эти планы не увенчались успехом.

Крупный бизнес России в 2024 году достиг определённых результатов, с которыми такие компании можно поздравить, заявил 16 декабря Путин на встрече с представителями российских деловых кругов.