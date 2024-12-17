ДНР, 17 декабря, 2024, 05:27 — ИА Регнум. ВСУ в Дзержинске Донецкой Народной Республики расстреливали мирных жителей, как в тире. О страшных воспоминаниях рассказал «РИА Новости» чудом уцелевший Богдан Ч.

ИА Регнум ВСУ, наемники, Курская область

Семья мужчины жила в пригороде Дзержинска, у них было хозяйство и магазин. Они раздавали продукты односельчанам, пока в дом не пришли ВСУ.

«Украинские военные связали моих родителей и хотели расстрелять их за связи с Россией. Мы сбежали, опасаясь за жизнь. Затем военные подожгли наш дом, магазин и машины. Мы прятались в соседнем подвале», — рассказал Богдан Ч.

Через двое суток семья решила вернуться к сгоревшему дому, но военные открыли по ним огонь. Богдана ранили, его братьев Артёма, Илью и отца обстреляли из автомата Калашникова. Пострадавшему удалось вернуться в подвал, где ему оказали помощь.

«Они нас расстреливали, убивали, ну и, собственно, кошмарили. Играли в тир. Я думаю, ненависть у них к народу Донецкой области и Луганской. У нас разные менталитеты и понятия», — считает пострадавший.

Богдан рассказал и о других жертвах ВСУ: на следующий день после его ранения был убит сосед, а его жена сгорела заживо в доме, она не могла ходить.

Как сообщало ИА Регнум, бойцы ВСУ расстреливали мирных жителей Курской области, которые не говорили по-украински. Об этом рассказал на допросе пленный украинский военнослужащий Артур Пломбирус.

По словам пленного, приказ «расправляться на месте» поступил от командования. Он признался, что исполнял требование.

Жители Суджанского района Курской области рассказали, что ВСУ и иностранные наёмники расстреливали молодых людей и детей. По словам одной из женщин, так погибли трое подростков, которые пытались уехать на мопеде из села Малая Локня.