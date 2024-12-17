Вашингтон, 17 декабря, 2024, 05:11 — ИА Регнум. Россия не примет предложения о заморозке конфликта на Украине и участие НАТО в урегулировании кризиса. Об этом заявил 16 декабря постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Un.org Василий Небензя

«Мы на примере с минскими соглашениями сполна убедились в том, что ни Западу, ни тем более киевской хунте нельзя верить. И хорошо понимаем, что цель этого упражнения — дать киевскому режиму столь необходимую передышку на поле боя, чтобы зализать рану. Не может быть и речи и о какой-либо роли НАТО в урегулировании украинского кризиса. Альянс и перспективы членства Украины с самого начала были частью проблемы, а не частью её решения», — подчеркнул дипломат на заседании Совета безопасности ООН, посвящённом ситуации на Украине.

Небензя добавил, что псевдомирные инициативы главы киевского режима Владимира Зеленского могут быть лишь «дымовой завесой» перед очередной эскалацией, как было со вторжением ВСУ в Курскую область.

Как сообщало ИА Регнум, 16 декабря избранный президент США Дональд Трамп призвал Зеленского готовиться к заключению соглашения о завершении военного конфликта. Он добавил, что рассчитывает на урегулирование кризиса на территории Украины ещё до своей инаугурации в январе 2025 года. По словам Трампа, он получил от Киева сигналы о стремлении к урегулированию конфликта, и сказал, что его команда намерена вступить в контакты с президентом России Владимиром Путиным и Зеленским.

В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока предпосылок для переговоров с Киевом нет. Условия России должны быть выполнены, сказал Песков. Он напомнил, что Зеленский запретил властям Украины вести переговоры с Россией.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что одним из условий для переговоров с Украиной будет заявление Киева об отказе от вхождения в НАТО. Для начала переговоров киевскому режиму также необходимо признать территориальные реалии и вывести свои войска с территории регионов, воссоединившихся с Россией в 2022 году, добавил глава государства.