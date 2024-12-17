Киев, 17 декабря, 2024, 04:16 — ИА Регнум. С началом действия графика отключения света, 16 декабря, на Украине начались сбои. Об этом сообщило издание «Страна. ua».

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

«Уже в первый день жизни по новым графикам во многих населённых пунктах, включая крупные города, все пошло наперекосяк», — отметили журналисты.

Украинцы жалуются на неравномерное отключение электроэнергии и вне зависимости от заявленного графика.

Перебои вызваны нововведением, которое распределяет потребителей электроэнергии на подгруппы и предусматривает дополнительные полчаса на включение электроэнергии. Предполагалось, что это уменьшит нагрузку на энергосистему Украины.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы РФ 13 декабря в ответ на атаку ВСУ американским дальнобойным оружием по Таганрогу нанесли массированный удар высокоточными средствами поражения и ударными беспилотниками по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса. В Минобороны подчеркнули, что цель удара была достигнута, все объекты поражены.

В тот же день компания «Укрэнерго» сообщила, что Украина после массированного удара ВС РФ запросила у пяти стран импорт электроэнергии объёмом более 13,4 тыс. МВт в час. На территории Киева и Киевской области ввели экстренные отключения электроснабжения.