Лондон, 17 декабря, 2024, 03:32 — ИА Регнум. По всему миру фиксируются случаи ухудшения здоровья людей. Соответствующие данные исследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) привела британская газета The Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM ВОЗ

«Пандемия психологических расстройств охватывает людей в трудоспособном возрасте по всему миру. <…> Факторы, вызывающие глобальный кризис психического здоровья, варьируются от стоимости жизни до повсеместного использования соцсетей», — отметили в статье.

Также на ухудшение психического здоровья повлиял коронавирус, уточнили авторы.

По данным ВОЗ и Международной организации труда, каждый год из-за депрессии и тревоги люди теряют около 12 млрд рабочих дней. Для мировой экономики это обходится в триллион долларов.

Как сообщало ИА Регнум, до 10 млн человек вырастет число страдающих от психических расстройств на Украине, заявили в ВОЗ. С приближением третьей годовщины конфликта такие вызовы возрастут, уточнили специалисты.

В январе британская газета The Times писала, что от 20 до 30% личного состава украинской армии страдают психическими расстройствами. По данным журналистов, в ряды ВСУ набирают психически нездоровых людей, а также страдающих алкоголизмом и наркоманией, потому что состояние украинских мобилизованных практически не контролируют. При этом у изначально здоровых людей на фоне стресса в зоне боевых действий появляются психические расстройства.