Москва, 17 декабря, 2024, 03:30 — ИА Регнум. Минимальный размер оплаты труда в России с 1 января 2025 года достигнет 22,4 тыс. рублей. Об этом сообщила «РИА Новости» член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM МРОТ

Пр словам парламентария, МРОТ увеличится на 16,6% и достигнет 22 440 рублей.

Новый минимум затронет более 4 млн бюджетников и более 1,7 млн работников реального сектора экономики.

Как сообщало ИА Регнум, средства на повышение минимального размера оплаты труда в федеральном бюджете РФ предусмотрены, заверила вице-премьер России Татьяна Голикова.

С 1 января 2024 года работодателей, которые платят своим работникам зарплату ниже минимального размера оплаты труда, государство может оштрафовать на сумму до 100 тысяч рублей. При этом есть несколько случаев, когда зарплата ниже МРОТ законна: при не полностью отработанном рабочем времени или отпуске за свой счёт. Кроме того, могут быть оговоренные законом удержания, в том числе по исполнительному листу. Минимальный размер оплаты труда в 2024 году составляет 19 242 рубля в месяц.