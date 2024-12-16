Вашингтон, 17 декабря, 2024, 02:37 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена не советовалась с избранным главой государства Дональдом Трампом перед снятием запрета наносить ВСУ удары дальнобойными американскими ракетами ATACMS вглубь российской территории. Решение принималось ещё до выборов будущего президента США, заявил 16 декабря координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Secretary of Defense Public Affairs Джон Кирби

«Решение по [дальнобойным ракетам] ATACMS было принято до выборов, до того, как стали известны результаты. И оно было принято, как и полагается, внутри текущей администрации», — подтвердил он на брифинге.

После выборов Белый дом постарался донести «логику и ход мыслей» своих действий до избранного президента, добавил Кирби.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре украинские формирования пытались атаковать с помощью дальнобойных ракет ATACMS Брянскую и Курскую области. В ответ Россия применила новейшую гиперзвуковую баллистическую ракету средней дальности «Орешник» — 21 ноября был нанесён удар по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

Президент РФ Владимир Путин 28 ноября заявил, что удары западным дальнобойным оружием по российской территории означают прямое вовлечение НАТО в конфликт на Украине. Риски новых ударов западным оружием по России есть, но на них обязательно будет дан ответ, подчеркнул глава государства.

Дональд Трамп 16 декабря допустил, что пересмотрит решение своего предшественника Джо Байдена «разрешить» ВСУ бить дальнобойными ракетами вглубь России. Трамп назвал это решение администрации Байдена глупым и ошибочным.