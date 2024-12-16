Вашингтон, 17 декабря, 2024, 02:15 — ИА Регнум. Киевскому режиму не интересны для обмена простые украинцы, попавшие на фронт из-за насильственной мобилизации. Украинские власти готовы обменивать только боевиков националистических батальонов и иностранных наёмников, принимавших участие в боевых действиях против России, заявил 16 декабря постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

«(Глава киевского режима Владимир. — Прим. ред.) Зеленский в присущей ему хамской манере безапелляционно отверг эту инициативу, в очередной раз отказавшись забирать более 600 украинских военнослужащих, находящихся в России уже более года», — продолжил дипломат на заседании Совбеза ООН.

По словам Небензи, это демонстрирует нежелание Украины двигаться к миру.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что предложил Зеленскому установить режим прекращения огня на Рождество и провести обмен военнопленными с Россией. Глава венгерского правительства уточнил, что Зеленский отверг эту инициативу.

«Рождественское перемирие» аморально для киевского режима, потому что он бесноватый, прокомментировала отказ Украины от предложения властей Венгрии о прекращении огня на Рождество официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 16 декабря отметил, что Владимир Путин поддержал шаги правительства Венгрии, в том числе и по обмену пленными, но киевский режим отверг их.