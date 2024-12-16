Дамаск, 17 декабря, 2024, 01:15 — ИА Регнум. В Сирии Центробанк сохранил около 26 тонн золота (примерно 2,2 млрд долларов). Об этом 16 декабря сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Золото

«В хранилище Центрального банка Сирии хранится около 26 тонн золота — столько же, сколько было в начале гражданской войны в 2011 году, даже после падения правления Башара Асада», — указали авторы.

При этом валютные запасы в стране истощены. Одни источники утверждают о резервах в размере около 200 млн долларов наличными, по информации других запасы «исчисляются сотнями миллионов долларов США».

Отмечается, что некоторые отделения банка подверглись атакам мародёров, однако главного хранилища они не достигли. Хранилище, по данным агентства, защищено от взрывов и для доступа к нему необходима кодовая комбинация и три ключа, которые хранятся у разных людей.

Как передавало ИА Регнум, Центробанк Сирии во время президентства Башара Асада отправил в Москву две тонны долларов и евро, заявила британская газета The Financial Times, ссылаясь на конфиденциальные документы. По данным издания, деньги ЦБ отправлял купюрами в 100 долларов и 500 евро. Всего, по подсчётам газеты, сирийский регулятор отправил в Россию 21 авиарейс в период с марта 2018 года по сентябрь 2019 года.

В МИД России 8 декабря сообщили, что Башар Асад принял решение оставить пост президента Сирии и покинул страну, дав указание мирно передать власть. Он и его семья прибыли в Москву, Россия предоставила им убежище. Вооружённая сирийская оппозиция поручила вывести свои силы из занятых городов, чтобы туда смогли зайти подразделения внутренней безопасности и полиция.