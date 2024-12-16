Москва, 17 декабря, 2024, 00:50 — ИА Регнум. Россию не устроят «никакие схемы» заморозки конфликта на Украине, также «не может быть и речи» о вмешательстве НАТО в урегулирование кризиса. Такое заявление сделал постпред РФ при ООН Василий Небензя 16 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

Российский дипломат напомнил о Минских соглашениях, которые были порушены.

«Ни Западу, ни тем более киевской хунте нельзя верить, понимаем, что цель этого упражнения — дать киевскому режиму столь необходимую передышку на поле боя, чтобы перевооружиться и зализать раны. Не может быть и речи ни о какой-либо роли НАТО в урегулировании украинского кризиса», — сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.

Постпред добавил, что нежелание киевского режима делать шаги к миру проявилось и в отказе от предложения Венгрии по установлению рождественского перемирия и обмену пленными.

«Зеленский в присущей ему хамской манере безапелляционно отверг инициативу, в очередной раз отказавшись забирать более 600 украинских военнослужащих, находящихся в России уже более года», — пояснил Василий Небензя.

Избранный в ноябре президент США Дональд Трамп заверил, что попытается приложить все усилия для достижения мирного урегулирования до своей инаугурации.

Как сообщало ИА Регнум, «Рождественское перемирие» аморально для киевских властей, потому что он бесноватый. Так прокомментировала отказ Украины от предложения Венгрии о прекращении огня на Рождество официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

15 декабря венгерский премьер-министр Виктор Орбан рассказал, что предложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому установить режим прекращения огня на Рождество и провести обмен военнопленными с Россией. Руководитель правительства Венгрии уточнил, что Зеленский отверг эту инициативу.

Глава внешнеполитического ведомства Украины Андрей Сибига в присутствии руководителей МИД стран ЕС отверг предложение о прекращении огня на Рождество, информировал 16 декабря министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.