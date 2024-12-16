Таганрог, Ростовская область, 17 декабря, 2024, 00:46 — ИА Регнум. Жителей Таганрога призвали сохранять спокойствие во время работ по обезвреживанию частей ракет после атаки на город. Об этом 16 декабря сообщила глава администрации Светлана Камбулова.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Она уточнила, что взрывотехники приступили к обезвреживанию около 23:00 мск.

«Во время произведения работ возможно услышите звуки взрывов. Просьба сохранять спокойствие. Жителям многоквартирных домов №7,9,11, 11-1, 9-1, 7-1 по Калужскому проезду необходимо оставаться дома. Не выходить на улицу. Отойти от окон. Занять безопасное место в квартире (коридор, санузел). Ситуация находится под контролем», — добавила мэр в Telegram-канале.

Камбулова заверила, что горожанам ничего не угрожает. Около 00:30 мск 17 декабря она отметила, что взрывотехники завершили работу, мероприятие прошло в штатном режиме.

Как сообщало ИА Регнум, 11 декабря Минобороны РФ информировало об ударе американскими дальнобойными ракетами ATACMS по Таганрогу. Две ракеты сбили расчётом ЗРПК «Панцирь», остальные были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. В ведомстве подчеркнули, что атака западным оружием по российской территории не останется без ответа.

В ночь на 11 декабря в Таганроге при ракетной атаке со стороны ВСУ повреждения получил промышленный объект, сгорели 14 автомобилей. По данным временно исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, никто из людей не пострадал. Мэр Таганрога Светлана Камбулова заявила, что в результате удара в городе без тепла остались 27 многоквартирных домов. При этом она подчеркнула, что город продолжал функционировать в обычном режиме.

13 декабря Вооружённые силы России в ответ на применение американского дальнобойного оружия нанесли массированный удар высокоточными средствами поражения и ударными беспилотниками по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса. В ведомстве подчеркнули, что цель удара была достигнута, все объекты поражены.