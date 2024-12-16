Вашингтон, 16 декабря, 2024, 23:51 — ИА Регнум. По запросу России 20 декабря состоится заседание Совета безопасности ООН на тему поставок западного оружие Киеву. Об этом 16 декабря сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Tech. Sgt. J. D. Strong Ii/Global Look Press

«Запрошенное нами заседание по поставкам западного оружия на Украину намечено на ближайшую пятницу, 20 декабря», — уточнил дипломат в Telegram-канале.

Полянский добавил, что начало заседания запланировано на 23:00 мск.

Как сообщало ИА Регнум, 7 декабря в Пентагоне подтвердили, что США выделили Украине очередной пакет военной помощи в размере $988 млн в рамках программы по закупке новых вооружений. В него вошли боеприпасы для РСЗО HIMARS, беспилотники, оборудование, компоненты и запасные части для обслуживания и ремонта артиллерийских систем, танков и бронетехники.

Киевскому режиму не стоит ожидать, что при новой администрации в Белом доме объёмы американской военной помощи сохранятся, подчеркнул 8 декабря в интервью NBC News избранный президент США Дональд Трамп.

Президент России Владимир Путин отмечал, что никакая военная помощь Киеву не может изменить ход спецоперации, а поставки оружия на Украину только подтверждают участие стран НАТО в конфликте. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поставки оружия киевскому режиму только истощают ресурсы государств, которые участвуют в этой схеме.