Москва, 16 декабря, 2024, 23:18 — ИА Регнум. В Москве стартовали Всероссийские сборы руководителей Ассоциации ветеранов специальной военной операции. Начало сборов было положено обращением президента РФ Владимира Путина. В своём послании глава государства отметил важную работу, которую проделала ассоциация за последнее время.

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«Ваша организация активно поддерживает участников и ветеранов СВО, а также их семьи. Вы искренне стремитесь помочь бойцам и командирам, прошедшим через испытания, достичь успеха в профессиональной и общественной деятельности, найти применение своим талантам и способностям в творчестве и спорте», — обратился Путин.

Президент отметил значимость участия ветеранов в воспитании молодого поколения, реализации патриотических, образовательных и просветительских инициатив, а также сохранении памяти о боевых товарищах.

Начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков подчеркнул, что ассоциация уже реализует ряд проектов, включая создание школьных музеев о специальной военной операции в регионах и проект «Творец», направленный на издание книг.

Председатель Координационного совета Ассоциации ветеранов СВО, генерал-полковник Сергей Макаров, отметил важность вклада региональных Ассоциаций в общее дело. Он уверен, что усилия и инициативы на местах формируют основу успеха.

Сопредседатель Координационного совета Ассоциации ветеранов СВО, сенатор РФ, генерал-майор ВДВ Алексей Наумец обозначил общие задачи — самое важное для воина — это быть уверенным в том, что после возвращения домой он найдёт поддержку среди тех, кто прошёл через подобные испытания.

На торжественном открытии Всероссийских сборов были подписаны два важных соглашения о сотрудничестве, которые направлены на укрепление сотрудничества и поддержку ветеранов и добровольцев.

Первое было заключено между ассоциацией, которую представлял исполнительный директор Дмитрий Афанасьев, и Войсковым братством «СВОи» в лице председателя братства Ивана Шица.

Второе соглашение было подписано между Ассоциацией ветеранов СВО и Союзом добровольцев Донбасса.

Как сообщало ИА Регнум, 12 декабря в Москве на заседании Общественного совета при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Ассоциацией ветеранов СВО и Министерством строительства. Документ был подписан исполнительным директором ассоциации Дмитрием Афанасьевым и Иреком Файзуллиным.

17 октября президент России Владимир Путин на встрече в Уфе с участниками турнира для ветеранов СВО «Герои нашего времени» заявил, что страна будет помнить подвиги бойцов СВО.

14 июня Путин на встрече с участниками программы «Время героев» в подмосковном Солнечногорске обратился от имени руководства страны к участникам специальной военной операции. Он отметил, что руководство государства думает о героях СВО каждую минуту, потому что от них зависит будущее страны.