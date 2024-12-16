Вашингтон, 16 декабря, 2024, 23:13 — ИА Регнум. Со стороны США в скором времени последуют новые санкции в отношении Грузии. Об этом 16 декабря заявил руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Мэттью Миллер.

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«Мы очень сильно обеспокоены из-за состояния демократии в Грузии и действиями, которые предпринимает «Грузинская мечта» для её подрыва… У нас будут дополнительные меры, которые мы примем в ближайшие недели», — добавил он, напомнив о принятых несколько дней назад ограничениях против ряда грузинских чиновников.

По словам Миллера, речь идёт именно о новом санкционном пакете.

Как сообщало ИА Регнум, 12 декабря Соединённые Штаты Америки ввели визовые ограничения против 20 представителей власти Грузии якобы из-за «подрыва демократии». В Госдепе подчеркнули, что власти США осуждают акты насилия против протестующих и представителей оппозиции, пригрозив подготовить дополнительные шаги для привлечения к ответственности «подрывающих демократию» в Грузии лиц.

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили 13 декабря назвал бессмысленным и непонятным введение США санкций против Грузии. Он напомнил, что уходящая администрация США не вводила против республики никаких санкций, когда в последние годы нахождения на посту президента Грузии Михаила Саакашвили рэкет бизнеса фактически был частью государственной системы, а «пытки людей приняли особо жестокий характер».

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин 10 декабря заявил о провалах, начавшихся у США на постсоветском пространстве, и потере инициативы на всех фронтах. По его словам, Запад не смог помешать правящей в республике партии «Грузинская мечта» победить на выборах в парламент, а в Тбилиси поняли пагубность безоглядной ориентации на западные страны, начав действовать в собственных интересах.