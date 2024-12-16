Москва, 16 декабря, 2024, 22:43 — ИА Регнум. Задержанных в Тунисе 11 российских туристов определили в известную пытками и жёсткими условиями тюрьму Mornaguia. Подробности рассказала «РИА Новости» невеста одного из задержанных.

Panoramic/Global Look Press

О том, что задержанные находятся в тюрьме Mornaguia, сообщил девушке адвокат её жениха. По словам защитника, условия содержания в этой тюрьме не самые худшие, но далеки от комфортных.

«Еда так себе и очень острая, главная беда с матрасами и одеялами», — пояснила невеста.

На данный момент известно, что 11 человек в начале ноября отправились в небольшое селение Хайдра, недалеко от границы с Алжиром. Они намеревались посмотреть античные памятники Римской империи. Через несколько дней туристы перестали выходить на связь. Потом удалось выяснить, что местная полиция их задержала. По какой причине это произошло — не известно.

Родственники и близкие задержанных обратились к президенту страны Каису Саиду с просьбой освободить россяин. 13 декабря они опубликовали петицию.

Комментариев от российского посольства и властей Туниса пока нет.

В докладах международных правозащитных организаций с 2010 года тюрьма Mornaguia не раз упоминалась из-за информации о пытках и жестоком обращении с заключёнными.

В октябре 2023 года из этой тюрьмы совершили побег пять опасных преступников.

Как сообщало ИА Регнум, в конце октября в гостинице «Караман Палас» в Ташкенте обнаружили тела 47-летней журналистки Инессы Паперной и её спутника Максима Радченко. Пара приехала в Узбекистан в отпуск. Журналистка жила в Иркутске, у неё остался 12-летний сын. Отмечалось, что смерть могла быть вызвана отравлением газом, который попал в вентиляционную систему после очистки бассейна.

В октябре 2021 года четверо российских туристов скончались в отеле на западе Албании. Сообщалось, что причиной их смерти стало отравление хлором. Работник отеля, чистивший бассейн, в котором позднее купались туристы, использовал слишком много хлора, отмечалось в сообщениях.