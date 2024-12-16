Пекин, 16 декабря, 2024, 22:39 — ИА Регнум. Одним предложением официальный представитель МИД России Мария Захарова обескуражила нового премьер-министра Японии Сигэру Исибы ответом на вопрос о Курильских островах. Об этом сообщило агентство АБН24 со ссылкой на китайскую газету Baijiahao.

Иван Шилов ИА REGNUM

Журналисты отметили, что обновлённое правительство Японии попыталось наладить контакты с Россией в надежде улучшить отношения и заключить мирный договор после отказа от Курильских островов. Однако Захарова, по мнению аналитиков, своим ответом обозначила единственный способ решения проблемы и возобновления контактов — признание действующих границ.

В Пекине позицию Москвы назвали понятной, а от Токио ответа не последовало. Авторы публикации добавили, что Япония не сможет тем самым шантажировать Россию.

Как сообщало ИА Регнум, 29 ноября Сигэру Исиба утверждал, что хочет решить территориальную проблему с Россией и заключить мирный договор. При этом он подчёркивал, что правительство его страны продолжит усиленно продвигать антироссийские санкции и выступать за помощь Украине.

Все территориальные вопросы с Японией могут быть решены только на основе международно-правового оформления де-факто существующей государственной границы России, а Токио следует отказаться от враждебного курса, подчёркивала 30 ноября Мария Захарова.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на эти заявления напомнил, что процесс разработки мирного договора был свёрнут из-за действий Токио, который ввёл антироссийские санкции.

В годы Второй мировой войны Япония воевала на стороне гитлеровской Германии. СССР объявил войну Японии 9 августа 1945 года. 16 августа её армия сдалась, а 2 сентября глава МИД этой страны Мамору Сигэмицу подписал акт о капитуляции. При этом СССР не заключал мирный договор ни с Японией, ни с нацистской Германией. После окончания Второй мировой войны в состав СССР вошли все Курильские острова, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими островами имеет международно-правовое оформление и не подлежит сомнению. Позже Япония начала настаивать на подписании мирного договора. В марте 2022 года МИД РФ заявил, что Москва окончательно прекращает обсуждение вопроса мирного договора в связи с введением Токио односторонних антироссийских санкций после начала СВО на Украине.