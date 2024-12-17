Москва, 17 декабря, 2024, 09:00 — ИА Регнум. Генеральный директор Проектного офиса развития Арктики Максим Данькин предложил пустить на развитие Арктики налоговые поступления от резидентов особой экономической зоны на севере. Соответствующее заявление он сделал на стратегической сессии «Опорность и не только: в поисках новых векторов роста для муниципалитетов» форума Ассоциации полярников.

Лев Федосеев/ТАСС

Данькин отметил, что многие мероприятия стратегических документов развития региона сегодня не привязаны к бюджету и не имеют чёткого механизма финансирования. Он напомнил, что ранее разрабатывалась инициатива создать так называемый фонд Арктики, куда поступала бы часть налогов от резидентов Арктической зоны.

По словам эксперта, такие «окрашенные» налоги могут идти на социально-экономическое развитие геостратегической территории, в том числе на реализацию мероприятий мастер-планов опорных городов. Для этого даже был разработан и утверждён специальный механизм, который на сегодняшний день не введён в действие.

«Инструменты есть, но не работают. С учетом того, что в первые годы резиденты Арктической зоны РФ имеют льготные налоговые режимы, понятно, что на первом этапе это будут незначительные средства, но дальше эта сумма будет увеличиваться в геометрической прогрессии и может достигнуть ежегодного объема в 10 млрд рублей уже к 2028 году», — отметил Максим Данькин.

Кроме того, в своём выступлении он назвал ключевыми вызовами для Арктики сопряжение инструментов реализации нацпроектов, новой подготавливаемой стратегии пространственного развития России и корректировок в Стратегию развития Арктики до 2035 года, неизбежных в силу значительного изменения геополитической ситуации.

Стратегическая сессия «Опорность и не только: в поисках новых векторов роста для муниципалитетов» объединила представителей исполнительной власти и общественных ассоциаций, связанных с Арктикой. В ней приняли участие глава администрации Туруханского района Красноярского края Олег Шереметьев, глава Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Алексей Членов, заместитель председателя Мурманской областной думы Евгений Никора, председатель районного совета депутатов Верхоянского района Республики Саха Екатерина Ноговицына и другие. XIV международный форум «Арктика: настоящее и будущее» прошёл в Санкт-Петербурге 12 и 13 декабря. Организаторами форума ежегодно выступает Ассоциация полярников России.