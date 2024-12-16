Берлин, 16 декабря, 2024, 22:18 — ИА Регнум. Олимпийская чемпионка Дарья Варфоломеева, которая в 2019 году переехала в ФРГ и сменила спортивное гражданство, стала спортсменкой года в Германии. Об этом она написала в своём Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/U. Fassbender/ТАСС Дарья Варфоломеева

В голосовании за звание спортсменки года-2024 Варфоломеева набрала 1888 голосов, опередив соперницу, толкательницу ядра немку Йемиси Огунлейе, на 79 голосов. Она выразила благодарность своим болельщикам за поддержку и назвала уходящий год невероятным.

Ранее спортсменка рассказала о том, что переезд в Германию был одним из самых трудных решений в её жизни.

На Олимпийских играх 2024 года в Париже Варфоломеева одержала победу в индивидуальном многоборье, набрав 142,850 балла. Российские гимнастки отказались от участия в соревнованиях в нейтральном статусе.

Дарья родилась в Барнауле и до 13 лет выступала за Россию. Под новым флагом она стала шестикратной чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы.

Трёхкратная олимпийская чемпионка, президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой, что российские соревнования по накалу борьбы не уступают международным, почему наши лыжники не меняют гражданство, а также как связаны большой спорт и настоящий патриотизм.

Российскому спорту фактически объявлена война — такой вывод озвучил 30 января Олимпийский комитет России (ОКР).

Поводом стало решение Спортивного арбитражного суда (CAS) — последней инстанции в международных спорах, касающихся употребления допинга. Эта структура со штаб-квартирой в швейцарской Лозанне обвинила известную отечественную фигуристку, заслуженного мастера спорта России Камилу Валиеву в употреблении запрещённого препарата (триметазидина).