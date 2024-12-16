Брюссель, 16 декабря, 2024, 21:51 — ИА Регнум. Вывод военных баз России с территории Сирии является условием для начала диалога между Евросоюзом и новыми сирийскими властями, заявила 16 декабря верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Leo Correa/AP/TASS

«Мы должны поставить условие для диалога с властями Сирии, что они должны избавиться от российских баз», — приводит слова дипломата ТАСС.

Глава европейской дипломатии сообщила, что представитель Евросоюза уже посетил Дамаск, чтобы установить контакты с новыми властями. Говоря о перспективах снятия санкций с Сирии, Каллас отметила, что станет возможным после того, как Брюссель увидит позитивные шаги от властей страны.

Как передавало ИА Регнум, 8 декабря МИД России сообщил: президент Сирии Башар Асад на фоне наступления вооружённой оппозиции принял решение оставить свой пост и покинул страну, дав указание мирно передать власть.

Асад и его семья прибыли в Москву, Россия предоставила им убежище. Вооружённая сирийская оппозиция поручила вывести свои силы из занятых городов, чтобы туда смогли зайти подразделения внутренней безопасности и полиция.

Никаких окончательных решений по поводу российских военных баз, находящихся в Сирии, пока не принято, заявил 16 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, российская сторона контактирует с представителями тех сил, которые теперь контролируют ситуацию в Сирии. Всё будет определяться в ходе диалога, заключил официальный спикер Кремля.