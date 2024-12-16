Москва, 16 декабря, 2024, 20:50 — ИА Регнум. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комиссиям по регламенту и по мандатным вопросам проработать вопрос о лишении депутатских полномочий первого заместителя главы комитета Думы по госстроительству и законодательству Юрия Напсо.

Станислав Красильников/ТАСС Юрий Напсо

«На Совете Вячеслав Володин дал поручение комиссиям проработать с профильным комитетом вопрос о лишении полномочий депутата Юрия Напсо», — передаёт ТАСС со ссылкой на источник в парламенте.

Как передавало ИА Регнум, в июле в Государственную думу внесли проект постановления об освобождении Сергея Неверова от должности вице-спикера нижней палаты парламента.

Второй внесённый проект постановления предполагает освобождение от должности председателей комитетов Госдумы — по энергетике Павла Завального, по физической культуре и спорту — Дмитрия Свищева.

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