Вашингтон, 16 декабря, 2024, 20:23 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп в понедельник, 16 декабря, допустил, что пересмотрит решение своего предшественника Джозефа Байдена «разрешить» ВСУ бить дальнобойными ракетами вглубь России.

Evan Vucci/AP/TASS Дональд Трамп

Трамп вновь заявил журналистам, что считает это решение администрации Байдена глупым и ошибочным.

«Я не думаю, что им нужно было разрешать удары на 200 миль (321 км. — Прим. ред.) ракетами вглубь России», — сказал он.

Также 16 декабря избранный президент США отметил, что глава киевского режима Владимир Зеленский должен готовиться к заключению соглашения о завершении военного конфликта. Кроме того, Трамп сказал, что усердно работает над прекращением конфликта на Украине, и что «небольшой прогресс» по этому вопросу уже достигнут.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре украинские формирования пытались атаковать с помощью дальнобойных ракет ATACMS Брянскую и Курскую области. В ответ Россия применила новейшую гиперзвуковую баллистическую ракету средней дальности «Орешник» — 21 ноября был нанесён удар по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

Президент России Владимир Путин 28 ноября заявил, что удары западным дальнобойным оружием по российской территории означают прямое вовлечение НАТО в конфликт на Украине. Риски новых ударов западным оружием по территории РФ есть, но на них обязательно будет дан ответ, добавил глава государства.