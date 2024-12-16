Донецк, 16 декабря, 2024, 21:18 — ИА Регнум. Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин по поручению президента России Владимира Путина вручил тринадцатилетней дончанке Ларисе Гогиной собаку породы шпиц.

Кадр из видео

Девочка ранее в личном письме президенту попросила подарить ей щенка.

Глава ДНР рассказал, что Ларисе пришлось пройти множество испытаний, в том числе — гибель на фронте отца, защищавшего Родину.

«Детские мечты обязательно должны осуществляться, а мы должны делать для наших детей всё возможное, чтобы они чувствовали, что в мире есть место для радости, любви и заботы», — написал Пушилин в своём Telegram-канале.

Лариса в свою очередь рассказала, что хочет, когда вырастет, стать юристом, чтобы помогать людям.

Штаб Народного фронта ранее сообщил, что в 2024 году на прямую линию с президентом поступают письма детей с «заказами подарков», а общее количество обращений на прямую линию превысило 1 млн.

5 декабря ИА Регнум передавало, что Путин принял участие во всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний». Глава государства прочитал открытки с пожеланиями, которые оставили дети в виде шаров на украшенном дереве.

Президент уже не первый год принимает участие в этой акции. В 2023 году Путин также достал три шара с записками от детей. Авторы выразили желания попробовать себя в роли ведущей новостей, побывать на озере Байкал и посетить Эрмитаж. Их просьбы были выполнены.