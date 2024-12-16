Кишинёв, 16 декабря, 2024, 20:01 — ИА Регнум. В Молдавии оппозиционная партия социалистов (ПСРМ), являющаяся второй по численности фракцией в парламенте страны, сообщила, что не признаёт результаты выборов и главу государства Майю Санду в качестве легитимного президента. Об этом говорится в декларации ПСРМ, принятой 16 декабря на заседании республиканского совета.

IMAGO/M. Popow/Global Look Press Майя Санду

В партии заявляют, что результаты выборов были искажены, а воля граждан проигнорирована в угоду иностранным интересам. Сообщается, что именно кандидат от оппозиции отражает потребности народа и ставит в приоритет суверенитет республики, нейтралитет и защиту национальных интересов.

«Санду не является законным президентом Молдавии. Истинным народным главой государства остаётся кандидат, выдвинутый ПСРМ, за которого голосовали граждане, живущие в стране, платящие налоги и растящие детей на родной земле», — сообщается в документе.

Отмечается, что 3 ноября в республике прошёл второй тур президентских выборов, в нём участвовали прозападный кандидат от партии «Действие и солидарность» Санду и выходец из Гагаузии оппозиционер Александр Стояногло.

4 ноября в результате обработки голосов было объявлено, что на выборах партия Санду набрала 55,33%, а оппозиционная — 44,67% голосов. Однако во втором туре Стояногло набрал 51,19%, а Санду — 48,81%.

Как передавало ИА Регнум, глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул также заявила, что не признаёт Майю Санду законным президентом страны. Она отметила, что Санду обеспечила себе минимальный процент за счёт голосования в Америке, Канаде, Италии, где были все условия для выборов, тогда как в России работали только два избирательных участка.

Лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил о массовых фальсификациях за пределами Молдавии. Также он подчеркнул, что Санду сама посадила себя в президентское кресло.

Кроме того, 5 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выборы президента Молдавии не были честными. По его словам, Санду не является президентом своей страны, потому что в самой стране большинство населения голосовало не за неё.