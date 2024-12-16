Суджанский район, Курская область, 16 декабря, 2024, 19:50 — ИА Регнум. Полпред президента РФ в Уральском округе Артём Жога поздравил школьников из Суджанского района Курской области с наступающим Новым годом, исполнил их желания и организовал для них праздник. Об этом сообщается в Telegram-канале врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, который также принял участие в мероприятии.

Кадр из видео Артём Жога

«400 школьников Суджанской школы №1 написали письма Деду Морозу, попросив о подарках к Новому году. Артём Владимирович не только исполнил их мечты, а ещё и вместе с Национальным центром помощи пропавшим и пострадавшим детям организовал для них новогодний праздник», — говорится в сообщении.

Хинштейн выразил Жоге благодарность за неравнодушие и готовность прийти на помощь в трудную минуту, а также отметил работу волонтёров Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, которые с первых же дней занимаются приёмом и размещением детей из приграничья и обеспечивают их гуманитарной помощью.

«Когда люди вынуждены покинуть родной дом — это сложное жизненное испытание. Я знаю это не понаслышке. Особенно тяжело, когда война касается детей. Наш общий долг сейчас — облегчить их участь, дать возможность почувствовать праздничную атмосферу, ощущение Нового Года», — указал сам Жога в публикации.

Полпред выразил уверенность в том, что российские войска скоро освободят Курскую область от оккупантов, а дети вновь смогут вернуться в родные дома и школы.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 6 декабря назначил Хинштейна врио губернатора Курской области. Президент подчеркнул, что главная задача в регионе — организовать работу по помощи людям, которые нуждаются в ней сейчас и будут нуждаться в ближайшем будущем.

Хинштейн в свою очередь выразил надежду, что сумеет выполнить поставленные задачи. Он добавил, что понимает, насколько непростая ситуация сложилась в Курской области.

6 декабря пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что ситуация в Курской области близка к развязке. По словам официального представителя Кремля, она будет нормализована.

Пресс-служба Минобороны РФ 16 декабря проинформировала, что потери ВСУ в Курской области в минувшие сутки составили более 540 человек, а за всё время ведения боевых действий на данном направлении — более 41,5 тыс. человек.