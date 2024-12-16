Москва, 16 декабря, 2024, 19:41 — ИА Регнум. Комиссия Госдумы по этике отреагировала на обращение депутата Ксении Горячевой по поводу слов её коллеги Александра Ильтякова о необходимости рожать до тех пор, пока «рожалка» работает.

Marcus Brandt/Global Look Press

«Комиссия по этике рассмотрела моё обращение о высказываниях депутата А. В. Ильтякова, но посчитала, что они «не несут оскорбительного или негативного подтекста». Такие заявления называют «просторечными изречениями». Конечно, я не согласна с этим выводом», — написала Горячева в своем Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды идеологии отказа от рождения детей в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе.

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