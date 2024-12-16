Брюссель, 16 декабря, 2024, 19:41 — ИА Регнум. Евросоюз принял решение ограничить безвизовый режим для дипломатических паспортов Грузии. Об этом сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам заседания совета глав министерств европейских стран 16 декабря.

IMAGO/Frederic Kern/Global Look Press Кая Каллас

Каллас заявила, что Евросоюз рассматривал различные меры против Грузии, включая ограничения безвизового режима. Она также отметила своё недовольство текущей ситуацией в стране и несоответствие государства статусу кандидата на вступление в ЕС.

«Мы договорились приостановить безвизовый режим для дипломатических паспортов Грузии», — рассказала она.

Сообщается, что Еврокомиссия в ближайшую неделю сделает соответствующее предложение странам — членам Евросоюза.

Как ранее передавало ИА Регнум, в ЕС велось обсуждение санкций в отношении ряда грузинских политиков. Однако единого мнения всех членов по списку не было.

В конце ноября в Тбилиси активизировались протесты после того, как премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил о решении правительства до конца 2028 года не обсуждать вопрос о переговорах по поводу вступления в Евросоюз. Власти республики также отказались от всех бюджетных грантов, предоставляемых Брюсселем.

1 декабря Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявили, что действия властей Грузии по прекращению беспорядков будут иметь негативные последствия для отношений с Евросоюзом. 2 декабря Эстония, Латвия и Литва ввели санкции против Грузии, затем к ним присоединился киевский режим.