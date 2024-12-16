Каллас заявила, что ЕС ограничит безвизовый режим для диппаспортов Грузии
Каллас: ЕС ограничит безвизовый режим для дипломатических паспортов Грузии
Брюссель, 16 декабря, 2024, 19:41 — ИА Регнум. Евросоюз принял решение ограничить безвизовый режим для дипломатических паспортов Грузии. Об этом сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам заседания совета глав министерств европейских стран 16 декабря.
Каллас заявила, что Евросоюз рассматривал различные меры против Грузии, включая ограничения безвизового режима. Она также отметила своё недовольство текущей ситуацией в стране и несоответствие государства статусу кандидата на вступление в ЕС.
«Мы договорились приостановить безвизовый режим для дипломатических паспортов Грузии», — рассказала она.
Сообщается, что Еврокомиссия в ближайшую неделю сделает соответствующее предложение странам — членам Евросоюза.
Как ранее передавало ИА Регнум, в ЕС велось обсуждение санкций в отношении ряда грузинских политиков. Однако единого мнения всех членов по списку не было.
В конце ноября в Тбилиси активизировались протесты после того, как премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил о решении правительства до конца 2028 года не обсуждать вопрос о переговорах по поводу вступления в Евросоюз. Власти республики также отказались от всех бюджетных грантов, предоставляемых Брюсселем.
1 декабря Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявили, что действия властей Грузии по прекращению беспорядков будут иметь негативные последствия для отношений с Евросоюзом. 2 декабря Эстония, Латвия и Литва ввели санкции против Грузии, затем к ним присоединился киевский режим.