Краснодар, 16 декабря, 2024, 19:18 — ИА Регнум. Видеозапись с места крушения танкеров в Керченском проливе опубликовало 16 декабря Министерство природных ресурсов и экологии.

На кадрах можно увидеть облёт затонувшего судна «Волгонефть-212» и севшего на мель «Волгонефть-239». В своём Telegram-канале Минприроды также представило информацию о работе над ликвидацией последствий ЧП.

Глава ведомства Александр Козлов в ходе своего рассказа отметил, что оценивать объем попавшего в море мазута пока преждевременно.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря из-за шторма в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть-239». Следственный комитет РФ возбудил два уголовных дела в связи с признаками нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

В результате случившегося погиб один из членов экипажа «Волгонефть 212». Ещё 13 человек, которые находились на борту судна, удалось эвакуировать. Также стало известно о спасении не менее пяти человек со второго танкера.

В правительстве РФ уточнили, что в результате крушения в Керченском проливе произошла частичная утечка нефтепродуктов. Кроме того, в пресс-службе исполнительного органа заявили, что обследование танкеров начнётся, как только позволит погода.

Глава региона Вениамин Кондратьев Краснодарского края написал, что из-за указанной ситуации введён режим повышенной готовности в четырёх населённых пунктах региона. Вместе с тем он подчеркнул, что угрозы для экологической обстановки после крушения танкеров нет. Губернатор добавил, что требуется постоянный мониторинг обстановки в морской акватории.