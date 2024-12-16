Москва, 16 декабря, 2024, 19:13 — ИА Регнум. Минимальные розничные цены на крепкий алкоголь в России вырастут с 1 января 2025 года, в частности, минимальная цена за 0,5 л водки составит 349 рублей. Соответствующий приказ Минфина был опубликован на официальном портале правовой информации.

ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Согласно тексту документа, цена увеличится на всё спиртное крепостью выше 28%.

Так, стоимость водки вырастет с 299 до 349 рублей за 0,5 литра, а тот же объём коньяка подорожает с 556 до 651 рубля. Рост цен также коснётся бренди (стоимость выросла с 403 до 472 рублей) и произведённого из дистиллята алкоголя.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года правительство России утвердило разработанную Минздравом антиалкогольную концепцию на период до 2030 года. Документ предполагает сокращение потребления спиртного на 12%, с 8,9 до 7,8 л на душу населения в год.

Прошлое повышение минимальных цен на спиртные напитки крепостью выше 28 градусов произошло 1 июля. С предложением повысить цены на водку, бренди, коньяк и ликёро-водочные изделия выступил Минфин. Индексацию цен связали с уровнем инфляции, повышением ставок акциза на алкогольную продукцию крепостью выше девяти градусов, ростом затрат на производство алкогольной продукции.

В марте президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий требования к производителям алкогольной продукции. Согласно документу, если стоимость активов организации опустится ниже 100 млн рублей, у неё в судебном порядке могут отозвать лицензию на производство этилового спирта.