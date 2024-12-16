Москва, 16 декабря, 2024, 19:09 — ИА Регнум. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и министр спорта Михаил Дегтярёв 16 декабря вручили госнаграды призёрам Паралимпиады в Париже.

Сергей Карпухин/ТАСС

Церемония награждения состоялась в Большом Кремлёвском дворце. Так, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени были награждены 13 спортсменов, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — девять.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что россияне с гордостью и восхищением наблюдали за выступлением соотечественников на Паралимпийских играх, на которых отечественные спортсмены доказали свои лидерские позиции, несмотря на политизированные запреты.

Кроме того, глава государства отметил, что каждый российский призёр Паралимпийских игр в Париже получит дополнительную премию в размере трёх млн рублей.

Как передавало ИА Регнум, сборная России, завоевавшая 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали, по итогам Паралимпийских игр заняла восьмое место в медальном зачёте. На первой строчке с внушительным отрывом расположилась сборная КНР.

Всего в Паралимпиаде участвовали 88 российских спортсменов. Они выступали в пяти видах спорта — лёгкой атлетике, триатлоне, настольном теннисе, плавании и тхэквондо. Российская делегация была приглашена на церемонию закрытия Паралимпиады.