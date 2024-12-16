Москва, 16 декабря, 2024, 19:20 — ИА Регнум. Москвичка пришла в поликлинику с пневматическим пистолетом и угрожала заведующей, её задержали правоохранительные органы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Москве 16 декабря.

Охранник медучреждения, расположенного на Сиреневом бульваре, рассказал, что женщина пришла в кабинет к руководителю поликлиники, достала оружие из сумки и, заявив об умении им пользоваться, положила пистолет перед собой на стол.

«Сотрудники вневедомственной охраны задержали 35-летнюю москвичку, которая пояснила своё поведение желанием прикрепиться в этой поликлинике», — говорится в заявлении пресс-службы.

На данный момент сотрудники полиции выясняют обстоятельства инцидента.

Как передавало ИА Регнум, 21 ноября пациент убил фельдшера, который ехал с ним на машине скорой помощи в больницу в Иркутской области. Сообщается, что 53-летний мужчина ввязался в конфликт с 35-летним медработником, затем ударил его ножом и угрожал расправой водителю, который смог выбежать из автомобиля.

28 февраля мужчина выстрелил из травматического пистолета в фельдшера на востоке Москве. Выстрел пришёлся в область грудной клетки, на данный момент жизни и здоровью потерпевшего ничего не угрожает. Следствие возбудило уголовное дело по статье о покушении на убийство.