Красногорск, 17 декабря, 2024, 13:47 — ИА Регнум. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и представители Газпромбанка запустили движение по Мытищинской хорде. С её помощью которой жители северо-востока Московского региона смогут добираться до столицы в среднем на час быстрее, а оптимальный путь в аэропорт «Шереметьево», к примеру, будет пролегать, минуя столичную дорожную сеть, рассказали в Газпромбанке.

Пресс-служба губернатора Московской области Газпромбанк и партнёры открыли движение на автомагистрали в Подмосковье

На автодороге длиной 16 км будет действовать безбарьерная система оплаты проезда [т. н. free flow. — прим. ред]. Так, водителям не придется останавливаться для совершения оплаты, и автомобили не будут скапливаться на пропускных пунктах в час пик. Прогнозируемый трафик новой дороги — около 40 тысяч автомобилей в сутки.

Капзатраты на этапе строительства составили 50,1 млрд рублей. Газпромбанк предоставил финансирование на сумму 45 млрд рублей. Это один из самых высоких показателей привлеченного внебюджетного финансирования для концессионных проектов в стране. Инвестор и концессионер проекта — Группа «ВИС».

«Строительство Мытищинской хорды — пример того, каким должно быть эффективное ГЧП. Большую часть инвестиций, а это почти 85% капитальных затрат, составили частные средства, которые предоставил Газпромбанк», — заявил первый вице-президент Газпромбанка Павел Бруссер.

Он отметил, что таким образом проект удалось осуществить с минимальной нагрузкой на региональный бюджет и открыть движение по автостраде раньше обозначенных сроков. «Мы в банке вместе с партнерами делаем все, чтобы таких проектов становилось больше по всей стране, и их реализация не останавливалась. Ведь развитие инфраструктуры, а вместе с ней и экономики в целом, не может ждать», — подчеркнул Бруссер.

Газпромбанк активно сотрудничает с подавляющим большинством российских регионов, не только финансируя проекты, но и привлекая инвесторов, в том числе на принципах концессии и ГЧП.

Московская область обладает большим потенциалом для инвесторов, а руководство региона заинтересовано как в создании современной комфортной инфраструктуры для жителей, так и в развитии промышленного кластера, что важно при принятии инвестиционных решений. Учитывая успешные кейсы с весомым вкладом банка, такие, как строительство высокоскоростной автомобильной магистрали ЮЛА [Южно-Лыткаринская автодорога — прим. ред], возведение третьего, четвертого и пятого участков трассы ЦКАД, современное предприятие по производству лекарств, ряд крупных жилых комплексов с ведущими застройщиками страны, такая синергия бизнеса и власти открывает большой потенциал для быстрорастущего Центрального экономического региона России.

Ранее Газпромбанк заявлял, что объем бизнеса ГЧП-проектов с участием фининститута и инфраструктурного холдинга «ГПБ-ИХ», включая инвестиционные инициативы в стадии проработки, насчитывает 4,2 трлн рублей, а общая стоимость проектов банка в сфере транспорта превышает 700 млрд рублей (60% на рынке автодорожных концессий).